Российским паралимпийцам запретили участвовать в квалификации к Играм-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил отрицательный ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) на предложение разрешить российским паралимпийцам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане.

- Решение о приостановлении членства ПКР в МПК оглашено 7 августа 2016 года и в настоящее время остается в силе, потому что ПКР ещё не выполнил критерии восстановления членства ПКР в МПК, которые были опубликованы в ноябре 2016 года, – отмечают в пресс-службе российского Паралимпийского комитета.

Таким образом, российские спортсмены-инвалиды могут остаться без Паралимпиады в Корее. Напомним, что летом 2016 года россияне из-за дисквалификации не смогли принять участие в летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.