Водитель, наехавший на санки с ребёнком в Артёмовском, отправлен под арест на 10 суток

Наехавший на детские санки и скрывшийся с места происшествия житель Артёмовского по решению суда проведёт под арестом 10 суток. Молодой человек управлял автомобилем без знаков госрегистрации, не имел водительского удостоверения и был пьян, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

- Нарушителем оказался 19-летний молодой человек, который водительского удостоверения никогда не получал, - пояснили в ОблГАИ. - Была проведена процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения, результатом которого оказалось значение 0,441 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Как пояснил нарушитель, он выпил примерно литр пива за два часа до происшествия.

Административные материалы были составлены за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления, за управление без документов, за отсутствие страхового полиса, за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а также за уезд с места ДТП. Автомобиль поставлен на штрафстоянку стоянку.

Как сообщалось ранее, 30 января около 17:30 на улице Станционной в Артёмовском был совершён наезд на детские санки, в которых находился 3-летний мальчик. Санки везла старшая сестра пострадавшего ребёнка: дети двигались по левому краю проезжей части навстречу проезжей части. В результате наезда мальчик получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий.