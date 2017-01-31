Обзор криминальной хроники 31 января

Четверо осуждённых екатеринбургской ИК-2, вымогавших деньги и избивавших других осуждённых, получили к своим срокам добавку от 5,5 до 15 лет лишения свободы. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, в зависимости от роли каждого из осуждённых им было инкриминировано вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Двое из указанных сообщников, отбывающие наказание по "наркотической" статье 228 УК РФ, в течение полугода вымогали денежные средства у другого осуждённого. После того, как потерпевший не заплатил очередные 5 тысяч рублей, трое вымогателей, в том числе призёр международных соревнований по боксу, избили пострадавшего, нанеся ему множественные телесные повреждения и причинив тяжкий вред здоровью, в результате чего потерпевший скончался через непродолжительное время. Следственные органы совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН продолжают работу по установлению всех без исключения преступников.

На автодороге Североуральск - Ивдель в лобовом столкновении легковых автомобилей погибла 32-летняя женщина. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, около 8:39 31 января женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Североуральска в направлении города Ивдель, совершая обгон, допустила столкновение с автомобилем Hyundai Accent, ехавший во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП. Также пострадали две пассажирки Hyundai Accent - 28-летняя и 48-летняя женщины, ехавшие непристёгнутыми, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную горбольницу Североуральска.

Тагильчанин сжёг машину соседки за постоянно срабатывающую сигнализацию. Как сообщает пресс-группа ММУ МВД "Нижнетагильское", 43-летний местный житель подозревается в поджоге легкового автомобиля на улице Высокогорной. Задержанный полицейскими и признавшийся во всём мужчина пояснил, что на протяжении нескольких месяцев девушка ставила машину под его окнами, а постоянно срабатывающая по ночам сигнализация мешала ему спать. После очередной сработки сигнализации разъярённый гражданин принёс канистру с бензином, залил легковоспламеняющуюся жидкость в воздуховоды в районе "дворников", дождался, пока горючее распределится и дойдёт до моторного отсека, а затем поджёг. Ущерб для потерпевшей составил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

В Лесном в ДТП с участием маршрутной "ГАЗели" пострадал ребёнок. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, во вторник, 31 января, около 10:45 в городе Лесной на перекрестке улиц Ленина и Кирова произошло ДТП. Водитель маршрутки завершал маневр, когда водитель автомобиля Hyundai начал движение, не дождавшись включения разрешающего сигнала светофора. В результате столкновения с "ГАЗелью" автомобиль Hyundai выбросило на тротуар, где под его колёса угодил 13-летний школьник. Подросток избежал серьёзных травм лишь благодаря наличию смягчившей удар зимней одежды, отделавшись незначительными ушибами. По факту ведётся проверка.