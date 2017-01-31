"Урал" подписал контракт с нападающим "Кубани" Владимиром Ильиным

Футбольный клуб "Урал" совершил очередное приобретение в зимнее трансферное окно. Стан "шмелей" пополнил 24-летний нападающий "Кубани" Владимир Ильин.

Ильин - воспитанник самой известной в Санкт-Петербурге футбольной школы "Смена". Свой первый профессиональный контракт заключил в 2011 году с футбольным клубом «Питер». Сезон 2015/2016 стал для нападающего удачным: в составе "Тосно" Владимир в 35 матчах ФНЛ забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Перед началом нынешнего сезона Ильин подписал контракт с "Кубанью", которая вылетела из премьер-лиги. В первой половине чемпионата нападающий отличился два раза.

Уже через несколько дней новобранец присоединится к "Уралу" на кипрском сборе.