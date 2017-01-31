«Финал четырёх» мужского кубка России о баскетболу перенесён из Верхней Пышмы в Екатеринбург

«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу среди мужских команд пройдёт 17 и 19 января в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка».

По информации «ОГ» решение об этом уже принято Российской федерацией баскетбола. Также достигнута договорённость о переносе матча мини-футбольной команды «Синара» с «Газпромом-Югрой», который был запланирован на 17 февраля.

Первоначально проведение «Финала четырёх» планировалось в Верхней Пышме, но руководителей РФБ смутила небольшая для турниров такого уровня вместимость трибун местного Дворца игровых видов спорта УГМК. По нашей информации инициатором переноса «Финала четырёх» из Верхней Пышмы в Екатеринбург был лично президент РФБ Андрей Кирилленко.

Напомним, что уже известны три из четырёх участников решающих матчей за Кубок России. В одном из полуфиналов ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с «Сахалином» из Южно -Сахалинска, а соперник действующего обладателя трофея пермской «Пармы» определится 1 февраля в матче владивостокского «Спартака-Приморье» с «Новосибирском».