Областная газета
Общество 31 января 2017, 21:18

Трамваи и троллейбусы Екатеринбурга могут прекратить движение из-за долгов ТТУ

С 6 февраля екатеринбургское ТТУ и его объекты могут остаться без электричества из-за долгов. Об этом "Областной газете" сообщила пресс-секретарь АО "Екатеринбургэнергосбыт" Оксана Беспалова.

Она рассказала, что трамвайно-троллейбусное управление столицы Среднего Урала задолжало энергетикам, по состоянию на 19 января, 34,4 миллиона рублей. В связи с этим они уведомили ТТУ о "возможном введении ограничения режима потребления электроэнергии".

Через некоторое время, 31 января, в отношении 23 тяговых подстанций ТТУ ввели частичное ограничение энергоснабжения. По словам Беспаловой, если до 6 февраля городские транспортники не погасят долги, имевшиеся у них на 19-е число, на их объектах "может быть введено полное ограничение режима потребления электроэнергии".

По данным на вечер 31 января, как отметила Беспалова, ТТУ осталось выплатить 19 миллионов рублей из 34,4, о которых говорилось ранее, но, вместе с тем, общая сумма задолженности составляет 36,8 миллиона, поскольку после 19 января сумма долга продолжала расти.

Напомним, ранее стало известно, что с 30 января в Екатеринбурге из-за долга перед энергетиками в три с половиной миллиона рублей без электричества осталось ЕМУП "МОАП".

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