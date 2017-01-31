Свердловская диаспора приносит сборной России победу над финнами на чемпионате мира по хоккею с мячом

Во втором матче группового раунда чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 6:2.

Как и накануне, в матче с Казахстаном, весомый вклад в победу нашей команды внесли воспитанники свердловского хоккея, причём второй мяч в ворота опытнейшего Пертти Виртанена получился дважды уральским – Евгений Иванушкин забил с передачи Юрия Шардакова.

Всего же на счету наших земляков четыре забитых мяча из шести (Шардаков-2, Иванушкин, Миргазов) плюс две результативных передачи Иванушкина и Шардакова.

А самым результативным в нашей сборной стал игрок хабаровского «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдина (один гол и три передачи). В целом финны выглядели намного более серьёзным соперником, чем команда Казахстана, но игровое преимущество сборной России всё же было бесспорным.

Завтра самый интересный матч группового этапа – встреча между сборными России и Швеции (начало матча в 23.00 по уральскому времени).

Россия – Финляндия – 6:2 (2:0). Голы: 1:0 Джусоев (Ишкельдин, 24.03), 2:0 Иванушкин (Шардаков, 27.14), 3:0 Шардаков (Иванов, 45.32), 4:0 Миргазов (Ишкельдин, 49.33), 4:1 Ринтаа (Луккарилла, 50.33), 4:2 Ларссон (53.32), 5:2 Шардаков (Ишкельдин, 76.05), 6:2 Ишкельдин (Иванушкин, 88.26).