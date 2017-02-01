Областная газета
Земства 1 февраля 2017, 09:00

В Белоярском перестали ходить автобусы

С 1 февраля в Белоярском ГО прекратились внутримуниципальные перевозки. После смерти индивидуального предпринимателя Валерия Подшивалова, у его транспортного предприятия закончилась лицензия. Поэтому Совхозный, Кочнево, Студенческий, Черноусово, а также другие сёла и посёлки района остались без сообщения с райцентром, куда люди ездили на работу, в школу, в больницу.

Один из маршрутов ходил в Белоярский из села Косулино, за 30 километров от райцентра, подбирая жителей соседнего муниципалитета ГО Верхнее Дуброво.

- Сейчас необходимо заново запускать автобусные перевозки, но, чтобы это сделать, в соответствии с 220-ФЗ, мы должны провести конкурсные процедуры, а это требует серьёзных временных затрат, - рассказала "ОГ" председатель комитета по экономике и потребительскому рынку администрации Белоярского ГО Татьяна Соломеина. - Опять же, если транспорт перестанет ходить совсем, мы нарушим 131-ФЗ, поэтому мы временно заключили соглашение на перевозку наших жителей с предпринимателем Любовью Михайловной Шиф из соседней территории - ГО Заречный. Сегодня один из маршрутов уже функционирует. На организацию остальных потребуется ещё несколько дней - предприятие не может в раз выдать четыре автобуса.В администрации Белоярского ГО пояснили, что конкурсные процедуры должны провести до 15 мая.

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