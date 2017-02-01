Интернет-провайдер Кабinet прекратил своё существование

Сегодня, 1 февраля, "Ростелеком" закрывает интернет-провайдер Кабinet на Урале. Услуги торговой марки будут продвигаться под брендом "Ростелеком", тарифы и стоимость для абонентов останутся прежними, сообщили в пресс-службе компании.

В результате 100 тыс. абонентов Кабinetа на Урале получат доступ в обновлённый личный кабинет, к интерактивному телевидению, лицевому счёту в едином формате.

- Присоединение ЗАО "Телесеть-сервис" (ТМ Кабinet) к "Ростелекому" состоялось в 2013 году. Интеграционные процессы шли гармонично, с максимальным учётом интересов пользователей услуг. К 2017 году интегрирована техническая инфраструктура, унифицированы тарифы и система расчетов. Абоненты, сохраняя преимущества прежней торговой марки, получают комплекс новых услуг, - сообщила директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком".