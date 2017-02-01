Губернатор поздравил профсоюзных активистов Среднего Урала

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём образования профсоюзного движения в Свердловской области, отмечаемым 1 февраля.

Федерация профсоюзов Свердловской области — третья по численности в России. Она объединяет 35 областных отраслевых организаций профсоюзов и 4 463 первичных профсоюзных организаций. В них насчитывается 607 тыс. человек.

— Для Среднего Урала, который во все времена был индустриальным оплотом страны, этот праздник имеет особое значение. Профсоюзное движение Свердловской области сформировалось как мощная общественная сила, оказывающая влияние на все социально-экономические процессы в регионе, — подчеркнул Евгений Куйвашев.