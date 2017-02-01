Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 09:43

На портале госуслуг за восемь часов зарегистрированы более трети екатеринбургских первоклассников

Сегодня, 1 февраля, в полночь стартовала запись первоклассников в школу через портал госуслуг. С 00:00 по 08:00 зарегистрированы 6 тыс. 585 ребят, сообщили в департаменте внешних коммуникаций "Ростелекома". 

В Екатеринбурге в первый класс в этом году пойдут 18 тыс. 600 детей.  

- Связисты сумели удержать работоспособность портала госуслуг ночью: отдельные проблемы наблюдались лишь в первые два часа регистрации. Причина – очень высокая нагрузка, в три раза превышающая аналогичные показатели прошлых лет. Тем не менее в первые два часа было принято 4 тыс. 724 заявления. Была подключена дополнительная группа виртуальных серверов, на 20 % усилена смена контакт-центра "Электронного правительства", - рассказали в департаменте внешних коммуникаций "Ростелекома".

Ранее "ОГ" публиковала полезные советы для родителей о том, как записать ребёнка в первый класс

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