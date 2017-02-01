Федеральный бюджет выделит почти 750 миллионов рублей на возведение школ в Свердловской области

В 2017 году федеральный бюджет выделит почти 750 млн рублей на строительство школ в Свердловской области. Такое распоряжение федерального кабинета министров подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба правительства России, в целом между 57 регионами страны будут распределены 25 млрд рублей.

— К концу года должны быть созданы не менее 100 тыс. новых мест в школах, — обозначил задачу, поставленную перед руководством субъекта РФ, Дмитрий Медведев.

Напомним, недавно стало известно о выделении из федерального бюджета для Среднего Урала ещё 248 млн рублей на внедрение в свердловских школах новых образовательных технологий.