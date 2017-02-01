Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 10:39

Утром под Первоуральском загорелся автомобиль

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Сегодня, 1 февраля, в 6:44 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в посёлке Кузино под Первоуральском. На площади пяти квадратных метров повреждены моторный отсек и салон автомобиля ВАЗ-2110, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- На улице Лермонтова загоревшийся автомобиль ВАЗ-2110 тушили три человека личного состава и две единицы техники. Открытое горение ликвидировано в 6:53, пожар был полностью потушен в 7:00, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Напомним, в ночь с 30 на 31 января, на Среднем Урале горели три автомобиля. На площади четырёх квадратных метров сгорели машины ВАЗ-2199 и Haima 3 в Артёмовском и в Екатеринбурге, повреждён салон "Газели". 

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. 

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ПОДЖИГАТЕЛИ

ПОДЖИГАТЕЛИ
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

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