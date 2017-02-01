Воду в Лесном покрасили зелёным красителем, чтобы вычислить незаконных потребителей

На протяжении недели энергетики красили воду в батареях посёлка Чащавита города Лесного зелёным красителем, чтобы выявить, кто из местных жителей пользуется несанкционированным водоразбором из закрытой системы теплоснабжения, передаёт Лесной-Лайф.

Местная система горячего водоснабжения имеет всего пять санкционированных точек разбора, но некоторые потребители пользуются горячей водой из системы теплоснабжения путём незаконных врезок. На протяжении прошлой недели в систему теплоснабжения котельной вводили органическое вещество уранин, которое окрашивало воду посёлка в жёлто-зеленый цвет.

К примеру, во время проверки в теплоснабжающую компанию обратился местный житель с сообщением, что после умывания его лицо позеленело. Так инспекторы определили, что он воспользовался горячей водой из нелегальной точки разбора.

Информацию о том, что краситель соответствует санитарным нормам и в контролируемых количествах разрешён для определения утечек воды в теплосетях, Каменская теплоснабжающая компания разместила на поселковых досках объявлений.

К таким мерам Облкоммунэнерго прибегает уже не первый год. Кроме того, с этого года с 1 января коммунальщики получили разрешение на упрощённый порядок отключения должников — после уведомления потребителя о готовящемся ограничении предоставления услуг, например, в квитанции, при помощи sms, электронного письма или телефонного звонка, они могут отключить горячее водоснабжение.

Фото: Алексей Кунилов.