Облпрокуратура взяла на контроль ситуацию с долгами транспортных предприятий Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области намерена проконтролировать надлежащее оказание транспортных услуг населению в связи с введением АО «Екатеринбургэнергосбыт» режима частичного ограничения потребления энергоресурсов в отношении транспортных предприятий.

Напомним, ситуация с долгами транспортников обострилась 30-31 января.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, 31 января 2017 года в городской прокуратуре состоялось совещание с участием замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко, директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ирины Мишиной, представителей ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий».

В ходе этого заседания между руководством транспортных предприятий и энергетиками достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности, согласован график её погашения. В настоящее время предприятия продолжают оказывать транспортные услуги населению в обычном режиме.

Прокуратура внесла представления руководителям ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» в связи с наличием долгов за энергоресрусы и одновременно объявила предостережение директору АО «Екатеринбургэнергосбыт» с целью недопущения возможного нарушения прав граждан.