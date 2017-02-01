В Свердловской области на карантин частично закрыты 120 детсадов

В Свердловской области за прошедшую неделю с 23 по 29 января зарегистрировано 34,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что выше уровня позапрошлой недели на 6%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Повышение эпидпорога за этот период было отмечено у детей и подростков. В остальных группах ситуация расценена как не эпидемическая.

В Екатеринбурге за 4 календарную неделю зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ (показатель 90 на 10 тыс. населения), что находится на уровне прошлой недели. Заболеваемость ОРВИ выше среднеобластного показателя на 7%, эпидемический порог был превышен только среди горожан старше 15 лет (+28%).

По данным отчётов мониторинга, был частично приостановлен образовательный процесс в 120 ДОУ (закрыто 148 групп), в 42 школах закрыт 101 класс, полностью приостановлен образовательный процесс в 4 ДОУ (Североуральск, Новая Ляля, Сосьва, Алапаевское МО), 4 школах (Сосьва, Староуткинск, Реж, Красноуфимск).

Помимо ОРВИ и гриппа, за минувшую неделю зарегистрировано по предварительным диагнозам 732 случая пневмонии, что ниже предыдущей недели на 13% и среднемноголетнего уровня на 2%. Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются дети до 2 лет.