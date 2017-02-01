Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 12:32

В Нижнем Тагиле полицейские задержали поджигателя автомобиля

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали неработающего ранее судимого 43-летнего местного жителя, заподозрив его в поджоге автомобиля, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. В полиции он дал признательные показания.

Накануне о том, что возле дома на ул. Высокогорской горит припаркованный автомобиль, сообщила владелица транспортного средства. В ходе расследования преступления сыщики уголовного розыска заподозрили мужчину, живущего по соседству, который не раз ругался с хозяйкой сгоревшего автомобиля. При даче объяснений гражданин дал признательные показная в поджоге. Он пояснил, что несколько месяцев его соседка оставляла свой автомобиль под его окнами, а неисправная сигнализация автомашины, реагируя на малейшее движение, мешала ему спать. Просьбы убрать автомобиль хозяйка авто игнорировала. И, перенервничав после очередного срабатывания сигнализации, он залил из канистры бензином автомобиль и поджёг. Ущерб от сгоревшего авто для потерпевшей составил 200 тыс. рублей.

По словам исполняющего обязанности замначальника отдела полиции №16 подполковника Дмитрия Рублёва, согласно ч.1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога"), возбуждено уголовное дело, наказание по статье составляет до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области.

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