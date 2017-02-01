Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 13:12

В Екатеринбурге часы BUD Alcohol Free обратного отсчёта до ЧМ-2018 не работали 30 минут из-за технических помех

В Екатеринбурге 30 января запустили часы  BUD Alcohol Free, отсчитывающие 500 дней до старта чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Вчера утром они остановились на 30 минут из-за плановых работ по устранению неполадок, сообщили "ОГ" в пресс-службе АО "САН ИнБев".

- При торжественном запуске часов обратного отсчёта произошёл технический сбой. В связи с этим было принято решение провести плановые работы на следующий день, 31 января, чтобы устранить поломку. Табло было неактивным около 30 минут. Затем часы заработали в штатном режиме, - рассказали "ОГ" в пресс-службе  АО "САН ИнБев".

Фото: областной департамент информполитики

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