Предстоящая посевная обойдётся свердловским аграриям в 2 миллиарда рублей

Для благополучного проведения предстоящей посевной свердловским сельхозпредприятиям потребуется около 2 млрд рублей. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, для весенне-полевых работ 2017 года необходимо приобрести 130 тыс. тонн семян, 20 тыс. тонн минеральных удобрений, 22 тыс. тонн дизельного топлива. Кроме того, 300 млн рублей нужны для ремонта сельхозтехники.

Как выяснилось на совещании, которое провели первый вице-губернатор Алексей Орлов и министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, для решения финансовых проблем сельхозпредприятия сейчас активно берут кредиты в банках.

— Фактически на текущую дату кредитные договоры заключены на общую сумму чуть более 400 млн рублей. Основные источники кредитования свердловского агросектора — Сбербанк и Россельхозбанк, — сказал Дмитрий Дегтярёв.