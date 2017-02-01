Евгения Умникова стала директором Екатеринбургского театра юного зрителя

Директором Екатеринбургского ТЮЗа с 1 февраля стала Евгения Умникова, сообщили в городском управлении культуры.

Так, 1 февраля в Большом зале ТЮЗа Евгению Леонидовну представили коллективу как нового директора Екатеринбургского театра юного зрителя.

Фото: Александр Исаков

Напомним, ранее на протяжении 11 лет Евгения Леонидовна занимала должность начальника управления образования администрации Екатеринбурга.

Решение пригласить Евгению Умникову занять пост директора одного из ведущих театров приняли учредители ТЮЗа.

В сфере образования и воспитания детей и юношества, Евгения Умникова работает более 27 лет. Она награждена почётной грамотой министерства общего и профессионального образования Свердловской области, является Почётным работником системы образования РФ и кандидатом психологических наук, отмечают в управлении культуры.