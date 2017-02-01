В Екатеринбурге сегодня возобновилась работа визового центра Испании

В Екатеринбурге сегодня, 1 февраля, открылся визовый центр Испании (ул. Карла Либнехта, 22, офис 305, 3 этаж). Об этом сообщает Генеральное консульство Испании.

Визовые центры Испании с сегодняшнего дня открылись в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Добавим, в середине декабря работа визового центра в уральской столице остановилась из-за смены консульством оператора по выдаче виз в России.

С 16 декабря испанцы прекратили сотрудничество с компанией VFS Global, один из офисов которой располагался в Екатеринбурге. По данным Генерального консульства Испании, с 17 декабря услуги по приёму и обработке документов для получения виз в России стала оказывать компания BLS International Services Ltd.