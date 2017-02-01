Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 14:30

Татьяна Юмашева о мемуарах Наины Ельциной: «рукопись получилась интересной»

Дочь первого президента России Татьяна Юмашева поделилась впечатлениями от прочтения рукописи мемуаров своей матери Наины Ельциной. Татьяна Борисовна, отметила, что воспоминания получились интересными, но сдержанными.  

— Мемуары мамы будут откровенны настолько, насколько мама способна быть откровенной. Потому что она воспитывалась в советское время и какие-то темы ей не очень комфортно обсуждать публично. Впрочем, рукопись все равно получилась интересной — Они откровенны настолько, насколько мама способна быть откровенной. Потому что, конечно, она воспитывалась в советское время и какие-то темы ей не очень комфортно обсуждать публично.Я помню, когда я читала первый вариант книги, я сказала: "Мама, ну расскажи, что ты чувствовала, когда вы первый раз поцеловались". Она очень твердо отреагировала, говорит: не собираюсь свои чувства выносить напоказ! Мама всегда очень сдержанна. Впрочем, рукопись все равно получилась интересной, — цитирует ТАСС дочь первого президента России.

Напомним, сегодня в 17.00 в пространстве магазина "Пиотровский" в Ельцин Центре Наина Ельцина впервые зачитает  отрывки из своих мемуаров.

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