По итогам 2016 года продажи автомобилей в Екатеринбурге упали на 16%

За 2016 год в Екатеринбурге продано около 36 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 16 % меньше аналогичного результата 2015 года.

Как сообщили в агентстве «Auto-Dealer-Екатеринбург», провальными для екатеринбургского авторынка оказались первые десять месяцев прошлого года. Ситуация начала выправляться только в конце года. В ноябре рост продаж составил 1 %, а в декабре — сразу 10 %.

— Если дилеры сохранят объёмы продаж хотя бы на уровне второй половины прошлого года, то уже в ближайшие месяцы мы сможем увидеть рост рынка, — прокомментировал директор агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.

Кстати, непростой год существенно изменил ТОП-5 наиболее продаваемых автомобильных брендов. Lada удержала за собой первое место, но на вторую строчку впервые поднялся Renault. Третью позицию заняла KIA, четвёртую — Toyota, пятую — Hyundai. Самое интересно в этом перечне — победа Renault, который два предыдущих года проигрывал автомобилям Toyota. Прошедший год, кстати, оказался очень тяжёлым для японского бренда. Toyota не только потеряла привычную вторую позицию в рейтинге, но и пропустила вперёд KIA.