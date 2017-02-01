Областная газета
Экономика 1 февраля 2017, 14:36

По итогам 2016 года продажи автомобилей в Екатеринбурге упали на 16%

За 2016 год в Екатеринбурге продано около 36 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 16 % меньше аналогичного результата 2015 года.

Как сообщили в агентстве «Auto-Dealer-Екатеринбург», провальными для екатеринбургского авторынка оказались первые десять месяцев прошлого года. Ситуация начала выправляться только в конце года. В ноябре рост продаж составил 1 %, а в декабре — сразу 10 %.

— Если дилеры сохранят объёмы продаж хотя бы на уровне второй половины прошлого года, то уже в ближайшие месяцы мы сможем увидеть рост рынка, — прокомментировал директор агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.

Кстати, непростой год существенно изменил ТОП-5 наиболее продаваемых автомобильных брендов. Lada удержала за собой первое место, но на вторую строчку впервые поднялся Renault. Третью позицию заняла KIA, четвёртую — Toyota, пятую — Hyundai. Самое интересно в этом перечне — победа Renault, который два предыдущих года проигрывал автомобилям Toyota. Прошедший год, кстати, оказался очень тяжёлым для японского бренда. Toyota не только потеряла привычную вторую позицию в рейтинге, но и пропустила вперёд KIA.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 февраля)

Зрительный зал Уральского государственного театра эстрады вмещает 650 человек. По своему техническому оснащению это один из совершенных зрительных залов Свердловской области. Фото: teatrestrady-ekb.ru
20 лет назад в Екатеринбурге появился театр, какие раньше были только в столицах