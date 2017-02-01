Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 14:53

Свердловское УФАС уличило «Мотив» в нарушении рекламного законодательства

Свердловское УФАС возбудило дело против сотового оператора «Мотив» из-за употребления в рекламе слова "лучший", что инспекторы рассматривают как нарушение рекламного законодательства, сообщили в УФАС по Свердловской области.

В службу поступило заявление с жалобой на рекламу: «Мотив 4G, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ 4G В НАШЕМ ГОРОДЕ!...», которую заявитель обнаружил на борту городского трамвая, а также на троллейбусе и на билборде.

Согласно закону "О рекламе", если реклама товара содержит некорректные сравнения с товарами других производителей, находящихся в обороте или реализуемых другими продавцами, то она признаётся недобросовестной. При использовании сравнений с другими товарами должен быть указан критерий сравнения, имеющий подтверждение. Реклама по закону должна считаться недостоверной при отсутствии доказательств о преимуществах рекламируемого товара перед другими аналогичными товарами.

Отвечать за нарушение требований п. 1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» придётся рекламодателю ООО «Екатеринбург-2000».

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