В России стали выдавать паспорта болельщиков Кубка Конфедераций-2017

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка Конфедераций-2017, могут получить специальный паспорт болельщика (Fan ID). Без этого документа попасть на стадион будет невозможно.

Центры их выдачи открыты во всех городах-участниках Кубка: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Адреса и график работы центров выдачи паспортов болельщиков можно уже уточнить на портале www.fan-id.ru.

Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов для проезда в специальных поездах и даёт возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе и в Екатеринбурге.