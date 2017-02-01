Областная газета
Экономика 1 февраля 2017, 15:08

На Среднем Урале реализуется 34 проекта модернизации водного хозяйства на 4 миллиарда рублей

В настоящее время на Среднем Урале реализуется 34 инвестиционных проекта по модернизации системы водоснабжения нашего региона. Общая сумма затрат по ним равна 4 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, масштабное обновление водной инфраструктуры нашего региона проводится по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Проекты по реконструкции инженерных сетей и по строительству станций водоочистки во многих случаях реализуются на основе частно-государственного партнёрства.

Из областного и местного бюджетов на эти цели в 2016 году было направлено свыше 600 млн рублей, — сказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

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