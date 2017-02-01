ВЦИОМ: среди культурных мероприятий 45% россиян выбирают поход в кино

Среди культурных мероприятий 45% россиян в 2016 году выбрали поход в кино. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Исследователей интересовала степень вовлечённости россиян в культурную жизнь страны. Специалисты опросили 1600 человек в 130 населённых пунктах, в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России с 15 по 25 ноября прошлого года.
Участие в культурных событиях и мероприятиях 2016 года принимали 76% опрошенных. Лидерами рейтинга интереса стали театры и концерты: 41% респондентов заявил о желании посетить мероприятия данного направления. Наименьший интерес у граждан вызвали интернет-ресурсы, посвящённые деятельности культурных учреждений (5%).
В прошлом году 45% респондентов хотя бы раз сходили в кино (в 2015 году 40%), 38% - на местный праздник (в 2015 году - 39%), 24% - на концерт (22% в 2015 году). Театр в 2016 году посетили 21% россиян, музей - 13%, выставки - 12%. Ни одного культурного мероприятия не удалось посетить 23% граждан.
Что из перечисленного Вы посещали хотя бы раз за последний год? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
XII. 2015 г.
XI. 2016 г.
Кино
40
45
Местный праздник (день города и другие)
39
38
Концерт
22
24
Театр
20
21
Музей
14
13
Выставки
13
12
Цирк
11
10
Фестиваль, шоу
7
6
Сайты театров, музеев, смотрел виртуальные спектакли, выставки
7
6
Ничего из перечисленного
28
23
Затрудняюсь ответить
1
1