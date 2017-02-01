Областная газета
Экономика 1 февраля 2017, 16:13

Через областной фонд технологического развития промышленности распределят почти миллиард рублей

Через Фонд технологического развития промышленности Свердловской области (ФТРП) в 2017 году между предприятиями Среднего Урала распределят почти миллиард рублей. Об этом стало известно на первом заседании наблюдательного совета областного ФТРП.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, на этом совещании председателем набсовета областного ФТРП избран министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В 2017 году займы для предприятий будут предоставляться на основе софинансирования: 30% — областной фонд, 70% — федеральный. Уже принято решение о том, что в нынешнем году бюджет областного ФТРП на займы составит 290 млн рублей. Это значит, что в связке с федеральным фондом распределяемая сумма увеличится почти до миллиарда рублей.

Сумма займов для предприятий будет варьироваться между 20 и 100 млн рублей. По словам гендиректора ФТРП Свердловской области Александра Эбергарда, приём заявок от потенциальных заёмщиков начнётся уже в течение ближайшего месяца.

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