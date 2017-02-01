В команде ФК «Урал» появился киберфутболист Омар Алиев

В команде футбольного клуба «Урал» появился киберфутболист Омар Алиев. Ему предстоит сыграть за свою команду на первом в истории «Кубке РФПЛ по Киберфутболу», рассказали «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал».

Киберфутбол — спортивная игра в виртуальном пространстве, где 1 игрок при помощи электронного управления играет за свою команду.

- «Урал» впервые вступит в соревнования по киберфутболу. В составе нашей команды только один киберфутболист — Омар Алиев, - прокомментировал «ОГ» пресс-аташе «Урала» Никита Медведевских. - Киберфутболисты соревнуются в популярной игре FIFA 2017. В современное время футбол охватывает не только реальное пространство, но и виртуальное.

- Киберфутбол набирает популярность, многие наши футболисты на сборах в свободное время играют в FIFA 17, - признался президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Киберспортсмен Омар Алиев тоже играет не только в компьютерный, но и в настоящий футбол. Соглашение с 18-летним студентом Уральского политехнического колледжа клуб подписал 1 февраля. Он одержал победу на отборочном этапе, где за право попасть в «Урал» боролись 112 игроков. Теперь Омару предстоит сыграть за «Урал» на первом «Кубке РФПЛ по Киберфутболу». В виртуальном турнире примут участие 16 киберспортсменов, сыграющих за свои клубы Премьер-Лиги. Соревнования пройдут в конце февраля в Уфе.

Позднее состоится первый открытый чемпионат Премьер-Лиги по игре FIFA 17, победитель которого станет участником мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, который проходит под эгидой Международной Футбольной федерации FIFA.

Фото: ФК "Урал".