Яндекс запустил онлайн-сервис для поиска и покупки билетов на автобусы

Новый сервис "Яндекс.Автобусы" предлагает онлайн-поиск и покупку билетов на пригородные и междугородние автобусы, сообщили в пресс-службе Яндекса. Сейчас на сервисе из Екатеринбурга доступны рейсы в Челябинск, Тюмень, Каменск-Уральский, Новоуральск, Нижний Тагил, Сухой Лог, Пермь, Красноуфимск, Полевской и Курган.

Сервис размещает более 10 тыс. направлений по городам России. Зайдя на сервис и выбрав автобусный рейс онлайн, можно моментально оплатить заказ банковской картой. При этом, по словам разработчиков, сервис не берёт комиссию с пользователей и партнёров, билеты будут по той же цене, что в кассе автовокзала, или чуть дороже.

- В месяц поиск Яндекса обрабатывает более 5 миллионов запросов о билетах, автовокзалах и расписании автобусов. Ещё 1,4 млн запросов приходится на маршруты в Яндекс.Расписаниях. При этом, по нашим данным, через Интернет в России продаётся всего 2–3% билетов, — отметил руководитель сервиса Михаил Томшинский. — Мы хотим изменить эту ситуацию и предлагаем новый удобный способ поиска и покупки билетов.

Сервис доступен по адресу yandex.ru/bus со стационарных компьютеров и мобильных устройств.