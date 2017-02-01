Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 17:42

Всего за один день в школы записали половину первоклассников Екатеринбурга

За первый день с начала записи первоклассников в образовательные учреждения города, родители подали заявки на запись более чем 9,5 тыс. детей, сообщили в мэрии.

Запись в школы стартовала 1 февраля. В настоящее время самым быстрым способом подачи заявлений о зачислении в школу служит Единый портал государственных муниципальных услуг. Всего за ночь через портал было подано около 6,5 тыс. заявлений, к полудню 1 февраля - уже более 9,5 тыс. По информации управления образования администрации Екатеринбурга, ожидается, что 1 сентября в школу пойдут 18 тыс. 600 первоклассников.

Также подать документы на зачисление в первый класс можно непосредственно в образовательное учреждение и через многофункциональные центры Екатеринбурга.

Напомним, информация о том, как записать ребёнка в первый класс, есть на страницах «ОГ».

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