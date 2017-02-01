Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 18:05

«Звезда» Ельцин Центра переедет на территорию стадиона «Динамо»

Сияющий арт-объект «Звезда» специалисты установят на территории стадиона «Динамо», место определили горожане за время открытого голосования, сообщили в мэрии.

На сайте администрации Екатеринбурга завершилось голосование по выбору места для размещения арт-объекта «Звезда». Большинство голосов — 47 % - набрал вариант «Территория спорткомплекса «Динамо». На втором месте — 30 % - вариант «Пересечение Московской и Ленина», на третьем с 23% голосов — Октябрьская площадь.

По словам главного художника Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, арт-объект, который пока находится на складе, перенесут на новое место в течение года.

В ближайшее время специалисты начнут подготовительные технические работы.

Изначально, в канун 2016 года, «Звезда» была расположена на площадке у Ельцин Центра. Арт-объект, весом 500 кг, представляет собой многолучевую звезду с высотой лучей до 16 метров. Конструкция сделана из алюминия и покрыта тысячами светодиодов.

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