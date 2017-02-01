"Автомобилист" начал последнюю домашнюю серию сезона с поражения

Хоккейный клуб "Автомобилист" уступил в очередном матче регулярного сезона КХЛ. "Шофёры" в Екатеринбурге уступили минскому "Динамо" - 1:2.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. В середине второй двадцатиминутки "Автомобилист" вышел вперёд усилиями Евгения Чесалина. Однако через несколько минут экс-нападающий "шофёров" Аарон Палушай восстановил равенство на табло. Ещё до перерыва Алекспндр Матерухин вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт - 1:2.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома. 3 февраля подопечные Владимира Крикунова примут рижское "Динамо".