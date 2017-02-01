Областная газета
Спорт 1 февраля 2017, 21:38

Пять игроков "Автомобилиста" вызваны в национальные сборные

Сразу несколько игроков хоккейного клуба "Автомобилист" отправятся в стан своих национальных сборных. Главным событием можно назвать вызов Анатолия Голышева в основную команду России, которая будет принимать участие в шведском этапе Евротура.

Ещё два хоккеиста получили приглашение в Олимпийскую сборную России, которая отправится на Кубок Словакии. Играть со Швейцарией, Белоруссией и Словакией отправятся Артём Гареев и Алексей Василевский. За хозяев турнира будет играть ещё один хоккеист "шофёров" - Михал Чайковски.

А финский защитник "Автомобилиста" Томми Кивисте будет противостоять Анатолию Голышеву в матчах Евротура.

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