Владимир Путин подарил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 17 литографий

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с интронизацией и подарил ему 17 литографий «Средневековые крепости и монастыри России» российского художника-графика Игоря Задеры.

Напомним, церемония возведения на престол Патриарха (интронизация) состоялась 1 февраля 2009 года.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за большой вклад в развитие диалога государства и церкви. Кроме того, Владимир Путин пожелал предстоятелю Русской православной церкви дальнейших успехов в этом труде.

Фото: официальный сайт Кремля