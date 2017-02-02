В Екатеринбург из Киева прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы

В уральскую столицу 4 февраля в 16:30 прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из киевского Введенского мужского монастыря. Верующие смогут ей поклониться до 15 февраля в Храме-на-Крови (ул. Царская, 10), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
- Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы. С 16 по 19 февраля икона проведёт в Нижнетагильской епархии, с 20 по 23 февраля – в Каменской, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Добавим, в главный храм Введенского мужского монастыря в Киеве икона была передана схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей её у себя в течение 55 лет. В 1993 году лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем чудотворный образ и не соприкасавшимся с ней. Киевские учёные, проведя исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения произошедшему.
Фото: Екатеринбургская епархия