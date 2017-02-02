Коммунальная авария на Старой Сортировке произошла из-за повреждения на водоводе

В Екатеринбурге сегодня, 2 февраля, в 4:00 поступила заявка о том, что холодная вода разлилась на перекрёстке улиц Билимбаевской и Расточной. Авария произошла из-за повреждения на водоводе диаметром 500 мм, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

- Бригада оперативно прибыла на место коммунальной аварии и вскоре обнаружила повреждение на водоводе. Круг отключения воды у жилых домов будет определён после локализации утечки. На место вызвана бригада МУП "ВОИС" для прочистки ливневой канализации, направлена бригада цеха по благоустройству, оснащённая экскаватором, насосами и другой необходимой техникой, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Фото: МУП "Водоканал"