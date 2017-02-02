Областная газета
Культура 2 февраля 2017, 10:52

Юные танцоры из Нижнего Тагила выиграли турнир мирового уровня

Юные тагильчане привезли победу с турнира мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standart & Latin 2017, рассказали в администрации Нижнего Тагила.

В минувшие выходные, 28 и 29 января, состоялись престижные соревнования по танцевальному спорту WDSF Open Open Standart & Latin 2017 на Кубок губернатора Тюменской области. В этом турнире мировой серии по танцевальному спорту приняли участие свыше 2000 человек из 7 стран, выступили и тагильские танцоры.

Арина Варнина и Кирилл Булович стали абсолютными победителями турнира в возрастной категории 10-11 лет. При этом, за 2 дня соревнований, им удалось пять раз подняться на высшую ступень пьедестала.

И ещё одна тагильская пара в этой же возрастной категории – Ярослав Марачканец и Карине Папян – показала отличные результаты: за время турнира они четыре раза стали бронзовыми призёрами, в одной из дисциплин - вице-чемпионами состязаний.

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