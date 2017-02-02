Сход вагонов на станции Колюткино привёл к задержке движения пассажирского поезда

Из-за схода с рельсов вагонов с углём на станции Колюткино Свердловской железной дороги выбился из расписания только один поезд №89 "Петропавловск - Москва", сообщили в пресс-службе РЖД.

"В связи с происшествием на 52 минуты задержан пассажирский поезд №89 сообщением Петропавловск - Москва, - говорится в сообщении РЖД. - Свердловская железная дорога принимает все меры для введения указанного поезда в действующий график".

В пресс-службе СвЖД пояснили также, что на месте ЧП сейчас работает оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего, для устранения последствий направлен восстановительный поезд станции Екатеринбург-Сортировочный.

Напомним, в четверг, 2 февраля, в 2:05 на железнодорожной станции Колюткино сошли с рельсов без опрокидывания семь вагонов грузового состава, шедшего с грузом угля из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.