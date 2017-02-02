Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 12:09

В Екатеринбурге самые популярные имена среди новорождённых - Артём и Мария

Екатеринбуржцы чаще всего называют своих сыновей Артём, а дочерей Мария. Рейтинг популярных имён на 1 февраля 2017 года в городе составил АИС "Муниципальный регистр населения"

По данным АИС "Муниципальный регистр населения", чаще всего родители называют своих сыновей: Артём, Александр, Михаил, Максим, Дмитрий. Для новорождённых девочек екатеринбуржцы выбирают имена - Мария, Виктория, София, Анна, Екатерина. 

Самая распространённая мужская фамилия в Екатеринбурге - Иванов, женская - Кузнецова. В городе чаще можно встретить горожан с именами Александр или Елена. 

Добавим, в Екатеринбурге в 2016 году появились девочки с такими редкими именами, как Властелина, Забава, Ландыш, Версалия, и мальчики - Горыня, Добрыня, Нил, Поль, Назарий, по данным Управления ЗАГС Свердловской области.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА