Евгений Куйвашев проведёт в посольстве Японии в Москве презентацию Свердловской области

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев проведёт презентацию промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской области на площадке посольства Японии в Москве.

Как сообщает областной департамент информполитики, такое мероприятие организовано по предложению Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки, прозвучавшему на Иннопроме-2016. Напомним, Япония станет страной-партнёром Иннопрома-2017.

В предстоящей презентации примут участие японские дипломаты, а также представители Японского бизнес-клуба, в который входят руководители 189 ведущих корпораций Японии.