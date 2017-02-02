Областная газета
Политика 2 февраля 2017, 11:49

Евгений Куйвашев проведёт в посольстве Японии в Москве презентацию Свердловской области

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев проведёт презентацию промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской области на площадке посольства Японии в Москве.

Как сообщает областной департамент информполитики, такое мероприятие организовано по предложению Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки, прозвучавшему на Иннопроме-2016. Напомним, Япония станет страной-партнёром Иннопрома-2017.

В предстоящей презентации примут участие японские дипломаты, а также представители Японского бизнес-клуба, в который входят руководители 189 ведущих корпораций Японии.

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