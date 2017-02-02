Численность населения Екатеринбурга сократилась

За прошедший месяц екатеринбуржцев стало меньше почти на 6 тыс. человек. На 1 февраля 2017 года численность населения уральской столицы составляет 1 млн 496 тыс. 130 граждан, по данным АИС "Муниципальный регистр населения".

По состоянию на 1 января 2017 года, численность населения Екатеринбурга составляла 1 млн 502 тыс. 319 человек.

К 1 февраля нынешнего года в городе проживают 56% женщин и 44% мужчин. Самый населённый район города - Орджоникидзевский, где проживает пятая часть граждан (21%). Далее в порядке убывания следуют Чкаловский (17%), Верх-Исетский и Кировский (по 15%), Ленинский (14%), Октябрьский (10%), Железнодорожный (9%) районы.