Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 13:26

В Екатеринбурге впервые состоится чемпионат по SPA-массажу

В Екатеринбурге 7-9 февраля впервые состоится чемпионат по SPA-массажу в рамках ХX Межрегионального первенства «Уральские берега» среди мастеров индустрии красоты. Вход свободный, рассказали «ОГ» организаторы.

Первый открытый чемпионат Урала по массажу будет отборочным на международный конкурс.

7 февраля в 12.00 на сцене состоится «Шоу чемпионов по массажу» от мастеров Екатеринбурга, являющихся победителями и призёрами российских и международных конкурсов. Тайский массаж продемонстрирует Александр Пьянков, чемпион России по косметологии и массажу в номинации "Массажные техники". Представят и другие новые техники - моделирующий массаж шишками, массаж лица «ГУАША», массаж «ЛОМИ-ЛОМИ», итальянский реафирмирующий массаж лица.

В этом году фестиваль состоится в Уральском дизайн-центре (ул. Горького, 4а).

Фото: Павел Ворожцов.

Быстрая реклама

Послереволюционная Россия не отступила от разработанной Витте стратегии

Послереволюционная Россия не отступила от разработанной Витте стратегии
Главный экономический стратег Российской империи Сергей Витте знал не хуже Сталина, что «отсталых бьют».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА