Областная газета
Экономика 2 февраля 2017, 12:59

Средняя зарплата свердловских врачей достигла 55 838 рублей

По данным оперативного мониторинга повышения средней зарплаты бюджетников в соответствии с «майскими» указами Президента России, средняя зарплата свердловских врачей составила по итогам 2016 года 55 тыс. 838 рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Свердловской области, за время реализации «майских» указов Президента РФ по сравнению с 2011 годом зарплата школьных учителей, врачей и среднего медперсонала выросла в 1,5 раза, педагогических работников учреждений дошкольного и дополнительного образования — в 2,3 раза, младшего медперсонала и педагогов среднего профобразования — в 1,95 раза, сотрудников учреждений культуры — в 2,5 раза, социальных работников — в 1,8 раза.

Средние зарплаты бюджетников по итогам 2016 года:

  • школьные учителя — 32955 руб.,
  • педагоги из учреждений дополнительного образования детей — 30388 руб.,
  • воспитатели детсадов — 29991 руб.,
  • педагоги среднего профобразования — 28548 руб.,
  • средний медперсонал — 28251 руб.,
  • сотрудники учреждений культуры — 26637 руб.,
  • социальные работники — 23088 руб.,
  • младший медперсонал — 17560 руб.

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