Областная газета
Спорт 2 февраля 2017, 13:54

Последним участником баскетбольного "Финала четырёх" Кубка России стал "Новосибирск"

Четвёртым участником финального раунда Кубка России по баскетболу среди мужских команд стал лидирующий в первом дивизионе суперлиги "Новосибирск". В четвертьфинале сибиряки в гостях обыграли "Спартак-Приморье" со счётом 88:78 (23:21, 19:16, 16:20, 29:21). 

Таким образом, в первый день "Финала четырёх", 17 февраля, на паркете екатеринбургского Дворца игровых видов спорта "Уралочка" сыграют ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" с "Сахалином" (повторение финала чемпионата первого дивизиона прошлого сезона) и действующий обладатель Кубка России пермская "Парма" с "Новосибирском". Матч за третье место и финал - 19 февраля.   

Кубок России по баскетболу впервые был разыгран в 2000 году, с 2003 года проводится регулярно с определением победителя в формате "Финала четырёх" (первый такой турнир прошёл в Екатеринбурге). 

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