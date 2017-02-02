Поджигатель машин с Химмаша в Екатеринбурге взял на себя уже 50 эпизодов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

После задержания нескольких подозреваемых в совершении поджогов автомашин в Екатеринбурге число возгораний на территории города заметно сократилось. Как рассказали "ОГ" в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сейчас основная масса пожаров автомашин - самовозгорания. Только один подозреваемый, задержанный в 2016 году, взял на себя уже порядка 50 поджогов.

- В настоящее время уголовные дела в отношении данного человека объединены в одно производство, насчитывающее порядка 50 эпизодов, - пояснили представители городской полиции. - Расследование продолжается.

Также в 2016 году полицейские задержали преступную группу, совершавшую поджоги автомашин и иные преступные деяния в интересах одной из компаний, занимающейся ритуальными услугами. Фигуранты данного уголовного дела находятся под стражей. В связи с задержанием указанных лиц количество возгораний автомобилей в Екатеринбурге значительно сократилось.

Отметим, по итогам 2016 года Свердловская область оказалась в числе лидеров по числу сгоревших автомашин среди регионов России. Большая часть пожаров, по словам экспертов, поджоги.

Как сообщалось ранее, задержанию поджигателя из села Патруши в Екатеринбурге в октябре 2016 года предшествовали сразу несколько возгораний машин. В частности, за одну ночь в центре сгорели сразу три машины. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Кроме того, в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Однако доказать причастность управляющих компаний и привлечь кого-либо к ответственности тогда не удалось. Другая версия - поджоги выгодны владельцам автопарковок, также не нашла подтверждения у правоохранителей.