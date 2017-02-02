Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 14:48

В школы Екатеринбурга записали уже 10,5 тысячи будущих первоклассников

За первые полтора дня, что идёт запись детей в первые классы, школы Екатеринбурга приняли 10,5 тыс. заявлений от родителей, заявила на пресс-конференции начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

7,5 тыс. заявлений приняли через портал госуслуг. Это вдвое больше, чем два года назад. Как заявила Сибирцева, в нескольких школах приём будущих первоклассников уже завершился - это школы № 5, 13, 67, 69, 100, 110, 155.

Всего в этом году в школы пойдут 18 600 ребят. По словам директора екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Вадима Макарова, для обеспечения работы портала госуслуг были выведены дополнительные смены и усиленные бригады. Количество обращений в ночь, когда началась запись, было в 3 раза выше обычного. Сейчас система работает в нормальном режиме.

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