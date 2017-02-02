Свердловские аграрии получат 306 миллионов рублей из федеральной казны на частичное погашение кредитов

В 2017 году сельхозпредприятия Среднего Урала получат из федерального бюджета 306 млн рублей. Эти средства пойдут на частичное погашение кредитов.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, за счёт этих средств можно частично оплатить кредиты, взятые на модернизацию производства, строительство новых сельхозпредприятий и покупку техники.

— 306 млн рублей — это для нас очень весомая поддержка. Средства пойдут на погашение процентов по кредитам, взятым аграриями в прошлые годы, — пояснил областной министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

Одновременно он сообщил, что с 2017 года в России запущен новый алгоритм господдержки для сельских тружеников: у сельхозпредприятий появилась возможность брать кредиты по льготной ставке 1-5%.