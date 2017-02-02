Областная газета
Экономика 2 февраля 2017, 15:20

Свердловские аграрии получат 306 миллионов рублей из федеральной казны на частичное погашение кредитов

В 2017 году сельхозпредприятия Среднего Урала получат из федерального бюджета 306 млн рублей. Эти средства пойдут на частичное погашение кредитов.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, за счёт этих средств можно частично оплатить кредиты, взятые на модернизацию производства, строительство новых сельхозпредприятий и покупку техники.

— 306 млн рублей — это для нас очень весомая поддержка. Средства пойдут на погашение процентов по кредитам, взятым аграриями в прошлые годы, — пояснил областной министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

Одновременно он сообщил, что с 2017 года в России запущен новый алгоритм господдержки для сельских тружеников: у сельхозпредприятий появилась возможность брать кредиты по льготной ставке 1-5%.

Быстрая реклама

Послереволюционная Россия не отступила от разработанной Витте стратегии

Послереволюционная Россия не отступила от разработанной Витте стратегии
Главный экономический стратег Российской империи Сергей Витте знал не хуже Сталина, что «отсталых бьют».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА