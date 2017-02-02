Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 17:20

На екатеринбургских коммерсантов, не заплативших 15 миллионов рублей налогов, завели уголовное дело

Руководители коммерческой организации, расположенной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в период с июля по октябрь 2015 года, не заплатили налоги на доходы физических лиц - более 15 млн рублей, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России по Свердловской области.

В следственном отделе по Орджоникидзевскому району открыли уголовное дело по ч.2 ст.199.1 УК РФ о преступлении в неисполнении обязанностей налогового агента, совершённом в особо крупном размере.

- Данное преступление было выявлено в ходе проверочных мероприятий, проведённых сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками полицейского подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции, - пояснили в Следственном комитете.

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