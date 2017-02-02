Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 16:41

В Екатеринбурге будут судить мошенника, который продавал несуществующие автомобили

Перед судом в Екатеринбурге предстанет 48-летний житель Арамиля Вячеслав Кирсанов, которого обвиняют в мошенничестве с автомобилями. По информации следствия он продал 15 гражданам несуществующие автомобили на сумму более 10 млн рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере").

С июля 2002 года по декабрь 2008 года он вводил в заблуждение покупателей, сообщая, что занимается поставкой автомобилей из Европы в Россию. Потенциальные клиенты обращались к Вячеславу с заявками на поставку машин и передавали задаток. Получив деньги, мошенник исчезал, автомобили заказчики так и не получили.

Следствие установило, что за 6 лет Вячеслав Кирсанов обманул не менее 15 граждан, причинив им ущерб на сумму более 10 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

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